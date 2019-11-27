Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа відбудуться 4 грудня цього року. Відповідного листа оприлюднив голова Судового комітету Палати представників США Джерольд Надлер. За його словами, на слуханнях можуть висунути офіційні звинувачення Трампу.

Глава Білого Дому має час до 1 грудня, щоб обрати адвоката та підтвердити свою присутність на слуханнях.