У США призначили дату слухань справи про імпічмент Трампа [ Редактировать ]
Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа відбудуться 4 грудня цього року. Відповідного листа оприлюднив голова Судового комітету Палати представників США Джерольд Надлер. За його словами, на слуханнях можуть висунути офіційні звинувачення Трампу.
Глава Білого Дому має час до 1 грудня, щоб обрати адвоката та підтвердити свою присутність на слуханнях.
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