26 ноября во Львове пропала Юлия Лузан. Девочка направлялась на учебы из дома в Училище "Государственное учебное заведение информационно-компьютерных технологий" и не вернулась. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Игорь Зинкевич.

Студентка 2003 года рождения. Ее в последний раз видели около 16:00 на улице Широкая, 77а.

Читайте также Ищут третьи сутки: в Киеве пропала девушка

Приметы: Юля была одета в коричневый спортивный костюм с белой полоской сбоку, куртка серо-зеленого цвета с капюшоном и мехом, черная шапка, сумка черного цвета, обута в кроссовки черного цвета.

Рост 162 см, худого телосложения, серые глаза, волосы светлого цвета длинные, телефон оставила дома. По словам друзей, может находиться в районе Сихова.

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут девушку с синими волосами.