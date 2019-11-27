Ушла на учебу и не вернулась: во Львове ищут студентку [ Редактировать ]
26 ноября во Львове пропала Юлия Лузан. Девочка направлялась на учебы из дома в Училище "Государственное учебное заведение информационно-компьютерных технологий" и не вернулась. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Игорь Зинкевич.
Студентка 2003 года рождения. Ее в последний раз видели около 16:00 на улице Широкая, 77а.
Приметы: Юля была одета в коричневый спортивный костюм с белой полоской сбоку, куртка серо-зеленого цвета с капюшоном и мехом, черная шапка, сумка черного цвета, обута в кроссовки черного цвета.
Рост 162 см, худого телосложения, серые глаза, волосы светлого цвета длинные, телефон оставила дома. По словам друзей, может находиться в районе Сихова.
Ранее сообщалось, что в Киеве ищут девушку с синими волосами.
по теме
Под Киевом пропали сразу двое детей
В городе Фастов Киевской области пропали 10-летний Гадач Виталий и 12-летний Собковский Валентин
Астролог назвал главных везунчиков 27 ноября
Судьба человека зачастую преподносит сюрпризы
Цены на газ будут меньше: министр дал прогноз на отопительный сезон
Министр энергетики Алексей Оржель сделал заявление
Каникулы 2019/20: сколько будут отдыхать школьники
Все очень ждут зиму не только из-за снега но и за зимние каникулы