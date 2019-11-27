С 1 декабря украинцев ждет перерасчет пенсий, в связи с увеличением прожиточного минимума. Об этом сообщает "РБК-Укрина".

Минимальные выплаты по нетрудоспособности увеличатся с 1564 до 1638 грн, то есть на 74 гривны.

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Прожиточный минимум увеличится с 2007 до 2102 гривен для трудоспособных лиц, а для тех кто ее утратил - вырастет до 1638 грн.

Минимум для детей до 6 лет с 1 декабря будет1779 гривен, а для возрастной категории от 6 до 18 лет - до 2218 гривен.

Для пенсионеров, которые получают меньше 2000 грн, будет предоставляться доплата до этой суммы. Такие изменения начали работать с 1 июля 2019 года.

Ранее мы писали о том, какие документы нужны для оформления пенсии.