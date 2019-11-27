Грузія головуватиме у Комітеті міністрів Ради Європи [ Редактировать ]
Протягом наступних півроку у Комітеті міністрів Ради Європи головуватиме Грузія - уперше в історії країни. Серед пріоритетів, які відзначили в грузинському МЗС, захист прав людини та зміцнення демократії в світі.
Після безумовного зняття санкції з Російської Федерації в червні минулого року Рада Європи перебуває у кризі.
Тривають дискусії про реформування організації, до розробки якої буде залучений також Комітет міністрів, орган, у якому головуватиме Грузія.
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