Протягом наступних півроку у Комітеті міністрів Ради Європи головуватиме Грузія - уперше в історії країни. Серед пріоритетів, які відзначили в грузинському МЗС, захист прав людини та зміцнення демократії в світі.

Після безумовного зняття санкції з Російської Федерації в червні минулого року Рада Європи перебуває у кризі.

Тривають дискусії про реформування організації, до розробки якої буде залучений також Комітет міністрів, орган, у якому головуватиме Грузія.