У Конго сотні будинків знесло зсувом грунту [ Редактировать ]
У Конго долають наслідки масштабних зсувів грунту, які забрали життя щонайменше 39 людей. Найбільше через руйнівну стихію постраждав район поблизу столиці країни, там буквально "зсунуло" сотні будинків.
Місцеві жителі озброїлися кирками та лопатами і прочісують десятки кілометрів. Комусь латають дах, а когось рятують із-під землі.
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