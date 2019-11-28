Руйнівний землетрус накоїв лиха в Албанії

Місцеві лікарні переповнені, в служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу - постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах, місць у палатах вистачає не всім