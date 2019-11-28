Сборная Украины по футболу занимает 24 место в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2019 года. Об этом говорится на сайте организации.

После товарищеского матча с Эстонией (1:0) и игры в рамках квалификации Евро-2020 с Сербией (2:2) команда Андрея Шевченко опустилась на две позиции. Украинцы пропустили вперед США и Уэльс.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.