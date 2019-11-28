Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла две позиции [ Редактировать ]
Сборная Украины / Фото: REUTERS
Сборная Украины по футболу занимает 24 место в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2019 года. Об этом говорится на сайте организации.
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После товарищеского матча с Эстонией (1:0) и игры в рамках квалификации Евро-2020 с Сербией (2:2) команда Андрея Шевченко опустилась на две позиции. Украинцы пропустили вперед США и Уэльс.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.
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