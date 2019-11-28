Фото: twitter.com/FCBarcelona

27 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоялись восемь поединков в группах E-H.

Группа E

"Ливерпуль" Юргена Клоппа на глазах у родного зрителя не смог обыграть заколдованный "Наполи", оставив неплохие шансы австрийскому "Зальцбургу", устроившему погром над "Генком" в Бельгии. Юное дарование "быков" Эрлинг Бреут Холанд забил восьмой мяч в нынешнем сезоне и теперь отстает от нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, оформившего вчера самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов, всего на два мяча.

"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 1:1

Голы: Ловрен, 65 - Мертенс, 21.

"Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:4

Голы: Самата, 85 - Дака, 43; Минамино, 45; Хван Хи Чхан, 69; Э.Б. Холанд, 87.

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg/

Группа F

Каталонская "Барселона" благодаря голам звездной атакующей связки Месси-Суарес-Гризманн обыграла дортмундскую "Боруссию", присоединившись к числу команд, обеспечивших себе евровесну. Ситуацию подопечным Люсьена Фавра усложнил "Интер". "Нерадзурри" в непростом поединке разобрались с чешской "Славией", утратившей лазейки хотя бы пробраться в Лигу Европы. Теперь немецкий коллектив занимает третью строчку, уступая итальянцам по дополнительным показателям.

"Барселона" (Испания) - "Боруссия Д." (Германия) - 3:1

Голы: Суарес, 29; Месси, 33; Гризманн, 67 - Санчо, 77.

"Славия Прага" (Чехия) - "Интер" (Италия) - 1:3

Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 21, 88; Лукаку, 81.

Фото: inter.it

Группа G

Португальская "Бенфика" в компенсированное ко второму тайму время умудрилась растерять комфортное преимущество в два мяча над "РБ Лейпциг". Эмиль Форсберг снова "выстрелил" дублем, подарив своей команде путевку в раунд плей-офф. За второе место под солнцем поборются "Зенит" Ярослава Ракицкого с французским "Лионом", в сегодняшнем противостоянии которых торжествовал российский клуб.

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:2

Голы: Форсберг, 90 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20; Винисиус, 59.

"Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция) - 2:0

Голы: Дзюба, 42; Оздоев, 84.

Фото: dierotenbullen.com/de

Группа H

Лондонский "Челси", сыграв вничью с "Валенсией" на "Месталье", отложил вопрос о выходе из группы на последний тур, где сойдется с французским "Лиллем", павшим под натиском "Аякса".

"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия) - 2:2

Голы: Солер, 40; Васс, 82 - Ковачич, 41; Пулишич, 50.

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:2

Голы: Зиеш, 2; Промес, 59.

Фото: twitter.com/valenciacf

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