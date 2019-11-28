В школе Житомира распылили газ, детей забрала "скорая" [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе случилось ЧП. Так, один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Детей, которые пострадали, госпитализировали.
"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишивцы. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что в Черновцах на территории школы нашли труп дворника, а также автобус со школьниками угодил в овраг.
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