В четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе случилось ЧП. Так, один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Детей, которые пострадали, госпитализировали.

"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишивцы. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что в Черновцах на территории школы нашли труп дворника, а также автобус со школьниками угодил в овраг.