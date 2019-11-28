В четверг, 28 ноября, в Черновцах на территории школы нашли тело дворника, который повесился, передает "Униан".

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В полицию поступила информация от уборщицы учебного заведения о том, что она обнаружила труп на территории школы у входа в столовую.

Погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки. Выясняются все детали происшествия, на территорию учебного заведения никого не пускают.

Ранее сообщалось, что под Львовом на пилораме трагически погиб мужчина.