Крим в Apple Maps: Україна звернулась зі скаргою до керівництва компанії [ Редактировать ]
Посольство України у США звернулося до керівництва компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках бренду. Про це повідомили в посольстві. Звернулися з цього приводу українські дипломати і до Державного департаменту США.
Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і "Погода" із Росії, окупований півострів зображений як частина РФ. А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність анексованого Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували.
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