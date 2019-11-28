Посольство України у США звернулося до керівництва компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках бренду. Про це повідомили в посольстві. Звернулися з цього приводу українські дипломати і до Державного департаменту США.

Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і "Погода" із Росії, окупований півострів зображений як частина РФ. А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність анексованого Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували.