В четверг, 28 ноября, в Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Большинство пользователей не могут загрузить фото, обновить ленту и просматривать истории.

Кроме того, 36% и вовсе не могут войти в свою учетную запись.

Как показывает карта сбоев, не работает соцсеть во многих регионах мира, наибольшие проблемы в Западной Европе и на восточном побережье Южной Америки.

Также проблемы с Instagram есть в Украине и остальных странах Европы, а также на восточном побережье США.

Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.