Instagram перестал работать во всем мире [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Большинство пользователей не могут загрузить фото, обновить ленту и просматривать истории.
Кроме того, 36% и вовсе не могут войти в свою учетную запись.
Как показывает карта сбоев, не работает соцсеть во многих регионах мира, наибольшие проблемы в Западной Европе и на восточном побережье Южной Америки.
Также проблемы с Instagram есть в Украине и остальных странах Европы, а также на восточном побережье США.
Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.
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