Легендарная американская певица Мадонна, которая часто радует поклонников эпатажными выходками, в этот раз огорчила фанатов и рассказала о своей болезни. Так, в своем Instagram звезда извинилась за то, что отменила концерты и поведала о "невыносимой боли".

"Шоу приносит мне столько радости, что его отмена - своеобразное наказание для меня. Впрочем, невыносимая боль, которую я сейчас ощущаю, мешает мне. Я должна отдыхать и выполнять приказы врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить путешествие со всеми вами", - написала Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

Поклонники были шокированы откровенным признанием звезды. Они всяческим образом попытались подбодрить певицу и пожелали ей выздоровления.

"Скорее поправляйся", "Желаю выздоровления!", "Наша королева!", "Не знаю, что это за боль, но желаю скорейшего выздоровления!", "Какой ужас, бедная", - написали юзеры социальной сети.

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