Мобільна клініка: фонд Олени Пінчук допомагає хворим на ВІЛ та СНІД дітям подолати страшну хворобу [ Редактировать ]
Понад 8 тисяч дітей в Україні мають діагноз ВІЛ та СНІД. Така офіційна статистика. Переживати страшну хворобу маленьким українцям окрім держави допомагають сотні волонтерів та благодійників.
Одна з таких ініціатив - "не ВІД а ЗАРАДИ дітей", створена Фондом Олени Пінчук. Як рятують життя? Подробиці далі.
У родині Ісаєвих 10 дітей. 8 з них всиновлені. 7 із позитивним ВІЛ статусом. Батьки вірять - любляча родина допоможе діткам прожити довге повноцінне життя.
"Это очень важно если просто запустить эту форму заболевания , то уже можно и таблетки потом не пить. У этих деток оно выявлено было от рождения , они все принимают АЕРТ терапию ,показатели очень превосходные , имунные клетки очень подняты , имунная система работает нормально", - говорить Евгений Ісаев, батько 10 дітей.
"Лечение это я понимаю на всю жизнь , эта болезнь, если дай бог там излечится то это будет просто чудо, как бы в больницу ходить только за лекарствами", - говорить Михайло Пантилеєв, прийомний син Євгена Ісаєва.
Свою любов і підтримку дітям із ВІЛ-позитивним статусом вже 10 років дарує фонд Олени Пінчук.
"Тут лікуютья найважчі діти і я не знаю чи був би шанс у цих дітей якщо б не наші мобільні клініки", - говорить Ольга Руднєва, виконавчий директор фонду Олени Пінчук.
Особливу увагу зараз приділяють найвіддаленішим регіонам України. Там зазвичай немає змоги вчасно пройти обстеження, виявити хворобу та повноцінно лікуватись. Для цього у фонді працює проект Мобільна клініка. Медичний автомобіль з необхідним обладнанням привозить кваліфікованих лікарів у різні куточки країни. Допомагають не тільки хворим дітям, а й вагітним жінкам, які є носіями вірусу імунодефіциту. Аби умови і технології Мобільних клінік стали ще кращими, спільно з компанією "Дюрекс" ініціювали проект "не ВІД а ЗАРАДИ дітей".
"В связи с тем, что они на протяжении трьох месяцов с каждой проданой пачки презервативов "Дюрекс" отчисляли одну гривну на проект Мобильные клиники мы получим 750 тисяч гривен на работу в следущем году, что позволит существенно обновить оборудование в мобильних клиниках и расширить географию нашего проекта", - говорить Ольга Сердюк, програмний директор фонду Олени Пінчук.
Пріорітетом в роботі фонду Олени Пінчук є протидія епідемії ВІЛ/СНІДу. Проект Мобільні клініка успішно це реалізує.
"Мобільні клініки були започатковані близько 10 років тому, тоді фонд Олени Пінчук подарував кільком областям мобільні клініки, котрі виконують декілька завдання: перше оглядають тих дітей які є ВІЛ-інфікованими , а також оглядає тих дітей які не ВІЛ-інфікованими, але народжені від ВІЛ-інфікованих матерів. Ще їхня задача приблизитись до пацієнта, тому що дуже складно людям які в регіонах в областей , дуже виїзджати до великого міста, котрі можуть бути дуже далеко, тому це була задача приблизити ту допомогу, яка є до пацієнта", - говорить Солдатенко Оксана, завідувачка центру інфекційних захворювань у клініці "Охматдит".
Робота фонду допомогла багатьом інфікованим дітям. Варто завжди пам’ятати - ВІЛ-позитивний статус - не вирок, із таким діагнозом люди проживають повноціне життя. Але головною умовою є вчасне виявлення недуги та належне лікування.
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