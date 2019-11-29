В пятницу, 29 ноября, стало известно о жутком происшествии в Одессе. Так, трое правоохранителей Киевского отдела полиции избили человека в служебном кабинете. Следователи теруправления ГБР сообщили им о подозрении, передает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что полицейские избили человека в райотделе. В служебном кабинете они били его руками и ногами по голове и туловищу, чем причинили ему телесные повреждения средней тяжести.

Действия правоохранителей квалифицировали превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (часть 2 статья 365 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей (часть 1 статья 371 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что пьяный священник зверски поиздевался над женой, а также на сотрудника военкомата зверски напали.