Под Тернополем пьяный священник избил свою жену на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал TV-4.

Сестра женщины обратилась к журналистам и рассказал о священнике, который издевается над своей семьей.

"Священник православной церкви, муж моей сестры решил, что он Бог на земле и может делать все, что ему захочется. Напиваться и садиться и за руль, бить жену до полусмерти при маленьких детях, проигрывать мега-большие суммы денег, которые после будут отдавать все родные, только не он. И это не полный перечень его достоинств", - сообщила женщина.

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Она рассказала, что ее заставило обратиться к журналистам.

"То, что произошло вчера - стало последней каплей, и я решила спасти сестру и справедливо наказать тирана. Среди ночи он пришел пьяным домой, разбудил жену и двух детей (6 и 2 года), и начал бить ее при детях, после каждого удара спрашивал детей, любят ли они маму, потом снова бил и переспрашивал: "А теперь?" - рассказала сестра пострадавшей.

Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.