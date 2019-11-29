Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", предусматривающий введение новых воинских званий в Военных силах Украины. Соответствующие данные размещены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

О чем данный закон?

Документ водит звание НАТО для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также нормирует их развитие в соответствии со стандартами Альянса и тех вызовов, которые стоят перед Украиной.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Зеленский назначил нового замглавы СБУ.