Воинские звания по стандартам НАТО: президент подписал закон [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", предусматривающий введение новых воинских званий в Военных силах Украины. Соответствующие данные размещены в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
О чем данный закон?
Документ водит звание НАТО для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также нормирует их развитие в соответствии со стандартами Альянса и тех вызовов, которые стоят перед Украиной.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Зеленский назначил нового замглавы СБУ.
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