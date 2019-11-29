Какие регионы Украины до сих пор не отапливаются [ Редактировать ]
Проблемы с отоплением по состоянию на сегодняшний день еще остаются в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и Киеве. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook.
Полное подключение всех объектов социального и жилищного фонда должно произойти 15 декабря.
Известно, что в Запорожской области -не отапливается одно учебное заведение, еще 2 - на реконструкции.
В Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение.
В Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений.
В Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома.
Раньше сообщалось о том, что в Украине отапливаются уже более 90% домов. А также под Днепром тысячи людей остались без тепла
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