Проблемы с отоплением по состоянию на сегодняшний день еще остаются в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и Киеве. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook.

Полное подключение всех объектов социального и жилищного фонда должно произойти 15 декабря.

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Известно, что в Запорожской области -не отапливается одно учебное заведение, еще 2 - на реконструкции.

В Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение.

В Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений.

В Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома.

Раньше сообщалось о том, что в Украине отапливаются уже более 90% домов. А также под Днепром тысячи людей остались без тепла