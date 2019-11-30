Twitter перестал работать [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.
По данным сервиса, проблемы в работе соцсети Twitter возникали в период с 4:00 до 6:00 по киевскому времени. Жалобы на работу соцсети поступали от пользователей Соединенных Штатов, Канады, Британии, Японии и стран Европы.
Больше всего пользователи соцсети жаловались на работу веб-сайта (48%), часть фиксировала проблемы в работе мобильного приложения для iPhone и iPad (33%), а также пользователи сталкивались с проблемами в приложении для Android (17%).
Ранее сообщалось, что Instagram перестал работать во всем мире.
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