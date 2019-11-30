Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

При этом курс доллара на 29 ноября составляет 2403,5575 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что НБУ показал дизайн новых купюр 50 и 200 гривен.