Курс валют на 2 декабря - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).
При этом курс доллара на 29 ноября составляет 2403,5575 гривен за 100 долларов.
Ранее сообщалось, что НБУ показал дизайн новых купюр 50 и 200 гривен.
по теме
Курс доллара: аналитики дали шокирующий прогноз
Аналитик Максим Пархоменко расказал, что будет с курсом доллара в ближайшем времени
НБУ понизил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2019 года установил официальный курс
Курс валют в Украине на 16 ноября
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2019 года установил курс
Курс валют на 14 ноября
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года установил официальный курс
Курс валют: аналитики дали прогноз на ближайшее время
По его словам, рост спроса на гривну связан с ростом спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов