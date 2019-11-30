Какие специи полезны для сердца и сосудов [ Редактировать ]
Специи - важный компонент в блюдах не только для вкуса, но и для хорошего самочувствия. Так, некоторые из специй предостерегают от опасных болезней и помогают бороться с разными недугами.
Специи также полезны для укрепления сердца и очищения сосудов. Среди них называют чеснок, понижающий артериальное давление и уровень "плохого" холестерина. При ожирении и сахарном диабете наблюдается ухудшение кровотока. Появляются неприятные болевые симптомы, проблемы с пищеварением.
В этом случае крайне полезно употреблять кайенский перец, который расширяет кровеносные сосуды, увеличивая их прочность. То же действие оказывает и корица, уменьшающая действие гипертонии. Далее медики называют имбирь и куркуму, обладающие положительным воздействием.
Необходимо есть гранаты, так как это усиливает кровоток. Крайне полезным для сердца является лук, подавляющий воспалительные процессы. Если отсутствуют какие-либо противопоказания, диетологи советуют включать в рацион свеклу, жирную рыбу, цитрусовые, орехи, листовую зелень, ягоды и помидоры.
Ранее сообщалось, почему нельзя отказываться от сладкого, а также чем опасен кофе.
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