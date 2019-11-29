Чем опасно интервальное голодание [ Редактировать ]
Система питания с интервальным голоданием набирает популярности в последнее время. Люди быстро замечают результат, а значит не сомневаются в эффективности метода. Однако, как уверяют медики, у особенной диеты есть свои минусы, которые могут отразиться на вашем самочувствии.
Оказалось, данный метод может вызвать проблемы с обменом веществ и набор веса.
В условиях голода организм старается адаптироваться к неблагоприятной среде и замедляет метаболизм. Потребность в энергии снижается, поэтому стандартный рацион питания становится избыточным и ведет к увеличению массы тела.
Диетологи советуют питаться сбалансировано, не пропускать приемы пищи, не переедать. Важно есть не меньше трех раз в день и делать два легких перекуса. За два часа до сна разрешено выпить кефир или другой кисломолочный продукт.
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