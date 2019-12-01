Почему нельзя дарить картины: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Картина - универсальный подарок, который очень часто преподносят людям. Здесь нужно четко понимать, кому какая картина подойдет, пишет chto-podarite.ru.
Так, если человек - не страстный коллекционер живописи, то не нужно дарить картину с мрачным или печальным сюжетом. Увидев, например, пейзаж с кораблекрушением, суеверный именинник может расстроиться.
На свадьбы не рекомендовано преподносить антикварные картины.
Принято считать, что энергетика, которая за долгие годы накопилась в этих предметах, может оказать отрицательное влияние на семейную жизнь и заставит подстраивать молодоженов под те стереотипы поведения, ранее свойственные прежним хозяевам данного предмета.
Однако все же картина в качестве подарка не несет в себе негативную нагрузку, просто необходимо разбираться в значениях ее изображений.
Также мы писали о том, почему нельзя дарить посуду.
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