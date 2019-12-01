В воскресенье, 1 декабря, в России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек, передает "РБК-Украина".

Читайте также В Ривне пьяный водитель устроил тройное ДТП

Как сообщается, авария произошла около 10 часов по московскому времени на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ. На момент аварии в автобусе находились 44 пассажира, часть из них оказались заблокированными в транспортном средстве.

Отмечается, что в результате аварии погибли 15 человек, еще по меньшей мере 18 получили ранения. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало колесо автобуса, которое лопнуло во время движения.

Ранее сообщалось, что под Черновцами в страшном ДТП погибли трое людей.