В России автобус с людьми упал в реку, погибли 15 человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, в России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек, передает "РБК-Украина".
Как сообщается, авария произошла около 10 часов по московскому времени на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ. На момент аварии в автобусе находились 44 пассажира, часть из них оказались заблокированными в транспортном средстве.
Отмечается, что в результате аварии погибли 15 человек, еще по меньшей мере 18 получили ранения. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало колесо автобуса, которое лопнуло во время движения.
Ранее сообщалось, что под Черновцами в страшном ДТП погибли трое людей.
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