У Маріуполі відкрився спеціалізований центр "Паспортний сервіс". Чим він відрізняється від звичайних відділень міграційної служби та центрів надання адміністративних послуг - розкажуть наші журналісти.

Антоніна напередодні повернулася зі США, щоб продовжити термін дії свого українського паспорта. Часу мала обмаль, тож шукала спосіб упоратися швидко. На оформлення документів витратила близько п'ятнадцяти хвилин.

"Я искала быстрый метод, и какой-то современный. Набрала в интернете. Нашла, что что-то открывается в ЦУМе и пришла", - говорить Антоніна Асланова, відвідувачка центру.

Крім паспортів, у центрі видають довідки про несудимість, укладають страхові угоди, оформлюють "зелену картку".

"Центр специализируется на оформлении всех паспортных документов: id-карточка, паспорт для выезда за границу, и оформления посвидки для иностранных граждан на постоянное проживание для іноземниїх громадян. Это почти полный спектр тех массовых услуг, которые выполняет служба", - говорить Євген Микитенко, начальник головного управління Державної міграційної служби в Донецькій області.

"Наш центр, наші відділи "Паспортний сервіс" вони направлені на клієнтоорієнтоване обслуговування. В нас сервіс на високому рівні. Клієнт знає за що він платить додаткові гроші", - говорить Олександр Лемешко, начальник відділу "Паспортний сервіс" держпідприємства "Документи".

Щодня в Україні до відділень міграційної служби звертається від 10 до 15 тисяч громадян і це лише щоб оформити закордонний паспорт. Тож такий центр може істотно знизити навантаження. Сервіси вже відкрили у двадцяти дев'яти містах України. Маріупольський - перший в області.

"Паспортний сервіс" більш гнучкий по вибору часу роботи, по розташуванню. Ми побачили що по статистиці є запит на поліпшення умов. Є можливість ще створити. громадяни можуть зайти на наш сайт, побачити підрозділи які оформлюють документи і звернутися або до ЦНАПу, або до паспортного сервісу", - говорить Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби України.

Втім, навіть відвідувати центр - не обов'язково. Фахівець паспортного сервісу може приїхати до клієнта додому в зручний для нього час.

"Замовляє собі виїзне оформлення і мікроавтобус обладнаний усім необхідним, робочою станцією, приїздить до цієї людини додому. Вже понад 15 тисяч людей зробили собі закордонні паспорти саме не приходячи в стаціонарні центри", - говорить Володимир Поліщук, прессекретар державного підприємства "Документ".

Співробітники міграційної служби запевняють: роблять усе можливе, щоб швидко та якісно обслуговувати громадян. Проте скільки витрачати часу та грошей на оформлення документів - кожен обирає сам.