В понедельник утром, 2 декабря, в Киеве загорелся детский сад № 554. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию 101 поступил около 07:05.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

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В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который оказался охранником детского сада. Спасти жизнь мужчине врачам не удалось.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв, а также в Одессе трагически погиб трехлетний ребенок.