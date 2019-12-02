В Киеве "вспыхнул" детский сад, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник утром, 2 декабря, в Киеве загорелся детский сад № 554. Об этом сообщает "Информатор".
Вызов на линию 101 поступил около 07:05.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.
В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который оказался охранником детского сада. Спасти жизнь мужчине врачам не удалось.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв, а также в Одессе трагически погиб трехлетний ребенок.
по теме
Расстрел авто в Киеве: крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
Жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника
У київській багатоповерхівці між мешканцями розгорівся конфлікт через тріщини у стінах - розломи утворилися з обох сторін будівлі, від 14 до 3 поверху
В Киеве произошло массовое ДТП (фото)
В ночь на вторник, 26 ноября, в Киеве, на Набережном шоссе, случилось ДТП
В Киеве вспыхнул отель
В понедельник, 25 ноября, в Киеве возник пожар на территории мини-отеля
На Київщині десятки людей постраждали віл житлово-комунальної афери
Афера на три мільйони - на Київщині шахраї зібрали з людей величезну суму і втекли, чи знайдуть злодіїв?