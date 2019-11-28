В четверг, 28 ноября, в Одессе произошел пожар. Во многоэтажном жилом доме погибли два человека, среди которых один ребенок, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что причиной пожара стало возгорание домашнего имущества в одной из квартир на пятом этаже дома. "Во время тушения были эвакуированы 6 человек и спасены два человека. К сожалению, в результате происшествия погибли 82-летняя женщина и девочка трех лет", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что под Львовом на пилораме трагически погиб мужчина.