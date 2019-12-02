Белла Хадид в белье впечатлила поклонников [ Редактировать ]
Популярная американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламе очков. Девушка разместила видеоролик с откровенными кадрами в своем Instagram-аккаунте.
23-летняя Хадид в распахнутом кожаном блейзере позирует перед камерой. Также, звезда была в синем бюстгальтере.
В конце ролика известная модель появляется полуобнаженной, грудь она прикрывает руками.
Good morning 🖤 My Bella x @chromeheartsofficial eyewear , in stores 12/07🖤 I hope you love them as much as we do... Extra special additions coming in the next few days... Working with you is heaven to me @laurielynnstark @jessejostark @saltystate @chromeheartsxbella
Публикация от Bella (@bellahadid)
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова взорвала сеть откровенным фото.
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