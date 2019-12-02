Популярная американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламе очков. Девушка разместила видеоролик с откровенными кадрами в своем Instagram-аккаунте.

23-летняя Хадид в распахнутом кожаном блейзере позирует перед камерой. Также, звезда была в синем бюстгальтере.

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В конце ролика известная модель появляется полуобнаженной, грудь она прикрывает руками.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова взорвала сеть откровенным фото.