Белла Хадид переборщила с фотошопом и разозлила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Популярная супермодель Белла Хадид поделилась с поклонниками очередным фото и разозлила их. На отфотошопленные ягодицы обратили внимание многие подписчики модели.
Модель опубликовала снимок с фотосессии для рекламы Dior Makeup, на котором она стоит боком к камере в черном боди и полосатой шляпе, обхватив ягодицы руками.
"Зачем столько фотошопа?!", - писали разъяренные поклонники модели.
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