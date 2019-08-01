Популярная супермодель переборщила с фотошопом и разозлила фанатов

Популярная супермодель Белла Хадид поделилась с поклонниками очередным фото и разозлила их. На отфотошопленные ягодицы обратили внимание многие подписчики модели.

Модель опубликовала снимок с фотосессии для рекламы Dior Makeup, на котором она стоит боком к камере в черном боди и полосатой шляпе, обхватив ягодицы руками.

"Зачем столько фотошопа?!", - писали разъяренные поклонники модели.

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