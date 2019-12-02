Анна Седокова взорвала сеть откровенным фото [ Редактировать ]
Анна Седокова / Фото: instagram
Известная певица Анна Седокова, которая недавно поразила поклонников откровением, очаровала фанатов новым фото. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
Звезда позирует у зеркала в купальнике и халате.
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"Все что я хочу на Рождество, это ты", - подписала фото звезда.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.
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