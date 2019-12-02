Какой знак зодиака самый высокомерный [ Редактировать ]
Некоторые люди настолько уверены в себе, что считают себя выше других. Им, по сути, не так уж и нужны друзья и их поддержка, ведь они привыкли полагаться только на себя. Астрологи рассказали, какой знак зодиака слишком самоуверенный.
Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака зодиака очень уверенны в себе. Они могут быть грубы к окружающим, так как считают, что их только их мнение заслуживает внимания.
Овны всегда рассчитывают только на свои силы, поэтому не нуждаются в советах других людей. Из-за этого часто кажутся излишне самоуверенными, и даже высокомерными.
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