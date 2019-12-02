У Франції продали з молотка унікальну ікону 14 століття [ Редактировать ]
Унікальну ікону 14 століття продали на аукціоні у Франції.
Рідкісний живопис придбав нью-йоркський Метрополітен-музей за 6 мільйонів євро. "Мадонна з немовлям на троні" - полотно невідомого чеського художника, кого мистецтвознавці називають Майстром Вишебродського вівтаря.
Він - головна фігура епохи Північного Відродження. Всього історики віднайшли 9 ікон цього автора, "Мадонну" виставили на торги вперше.
по теме
Приватизація аеропортів: парижани вийшли на протести
У Парижі знову протестують. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів
Найголовнішим ворогом НАТО є тероризм - Емануель Макрон
Такі заяви французького керманича пролунали - напередодні зустрічі лідерів країн НАТО, що відбудеться наступного тижня у Лондоні
У Парижі продадуть на аукціоні чоботи Наполеона
Чи взував їх Бонапарт достеменно невідомо, документального підтвердження цього факту немає
У Франції на аукціоні продали рідкісний портрет Моцарта
На відміну від "ширпотребу", на класичне мистецтво ніяких знижок не буває. Навіть навпаки. Учетверо більше, ніж очікувалося, виручили на одному з паризьких аукціонів за рідкісний портрет Моцарта
У Запоріжжі створили найбільший в Україні мурал
Додати барв у сірі будні. У Запоріжжі, на одному з промислових підприємств, створили найбільший в Україні мурал. Його площа - майже 900 квадратних метрів