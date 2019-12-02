У Франції на аукціоні продали рідкісний портрет Моцарта

На відміну від "ширпотребу", на класичне мистецтво ніяких знижок не буває. Навіть навпаки. Учетверо більше, ніж очікувалося, виручили на одному з паризьких аукціонів за рідкісний портрет Моцарта