Водители устроили жестокую драку на проезжей части (видео) [ Редактировать ]
Фото: magcity74.ru
В Киеве водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Водитель автобуса и легкового автомобиля поссорились на дороге, из-за того что не смогли поделить полупустую дорогу. Драка произошла средь бела дня.
"В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным поединком", - написали в сети.
Мужчины били друг друга руками и ногами.
Ранее сообщалось о том, что пассажиры подрались в самолете из-за женских ног.
по теме
Prev Next
25 ноября 2019 09:52
Во время представления произошло жуткое ЧП с гимнасткой (видео)
Во время представления цирка гимнастка сорвалась с высоты
22 ноября 2019 10:56
У побережья Одессы произошло серьезное ЧП с танкером
В Одессе терпящий бедствие танкер "Делфи" относит к берегу
22 ноября 2019 07:56
Взорвался двигатель: в небе загорелся пассажирский самолет
В небе загорелся пассажирский самолет
17 ноября 2019 19:48
В Германии столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Франкфурта произошло жуткое ЧП
15 ноября 2019 11:32
В сугробах застрял поезд: пришли аномальные снегопады
Началось резкое похолодание, из-за чего в сугробах застрял пассажирский поезд