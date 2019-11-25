В Киеве водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Водитель автобуса и легкового автомобиля поссорились на дороге, из-за того что не смогли поделить полупустую дорогу. Драка произошла средь бела дня.

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"В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным поединком", - написали в сети.

Мужчины били друг друга руками и ногами.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры подрались в самолете из-за женских ног.