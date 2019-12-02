В понедельник, 2 декабря, назначили нового прокурора Луганской области. Им стал Алексей Ляшенко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Отмечается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов предсатвил Ляшенко коллективу Луганской областной прокуратуры.

Новый прокурор отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

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Также на представлении нового руководителя объявили, что в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы управления, которые займутся фиксированием военных преступлений для формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Алексей Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил.

Раньше сообщалось о том, что правительство одобрило старт второго этапа медреформы. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.