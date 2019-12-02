На 84-м году ушла из жизни знаменитая актриса Рэйчел Митрани, более известная под псевдонимом Шелли Моррисон, сообщает канал NBC.

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По словам мужа артистки, режиссера Уолтера Домингеза, женщина умерла из-за сердечной недостаточности.

Актриса появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Коломбо", "Она написала убийство", "Уилл и Грейс", "Меня зовут Эрл", "Веселушка", "Золото Маккены", "Отряд Беверли Хиллз" и "Большой ремонт".

Ранее сообщалось, что умер известный американский продюсер.