Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю 2 - 9 декабря.

И вот, тройка везунчиков этого периода:​

1. Стрелец

Для представителей этого знака зодиака звезды хорошенько постарались. Стрельцы будут чувствовать себя прекрасно и счастливо.

2. Близнецы

Представителям данного знака зодиака Вселенная подготовила приятный сюрприз. Вы со всем справитесь и победите.

3. Козерог

Рожденным под этим знаком зодиака астрологи прогнозируют ошеломляющий успех. Вы будете по-настоящему счастливы.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.