Підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика затримали - це двоє молодиків віком до 20 років. Напередодні просто в центрі Києва невідомі обстріляли автівку. Чоловік, у якого цілились - встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів? Інформацію збирав Богдан Вербицький.

Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині - в поліції повідомили близько полудня. Тоді із затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви?

У ЗМІ вже почали ширитися "свої інсайди". Мовляв, нападникам по 20 років, обидва воювали у "Правому Секторі", і вже навіть зізналися в скоєному. У поліції ж таких деталей поки що не підтверджують.

"Я чутки не коментую. Дві особи, молоді люди. 19-18 років, все інше буде встановлено в ході розслідування", - повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва.

Усе сталося напередодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до позашляховика, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі - пролунав постріл.

"Тільки хлопок, - сказали, і все".

"Лише один був. - Щось бачили, можливо? - Ні, нічого. Ми просто працюємо. Ми почули - можливо, якась петарда, і далі працювали".

Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрелили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його трирічному синові в шию.

"Він взяв дитину і побіг в сторону "Маріо" до входу. Це власник самого "Маріо", - казали поліцейські".

"Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у трирічного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер", - повідомила Анна Зубарєва, прессофіцер Шевченківського управління поліції.

Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази.

"Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб не втратити гільзу - тому що це було в нічний час", - повідомив Ігор Клименко, голова національної поліції України.

"Мішень кілерів" - В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів, згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика - головні мотиви замаху.

"Причиною фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але, коли будемо отримувати інформацію, хочу сказати, що на цьому роботу не зупиниться. І, звісно, поліцію ніщо не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства", - наголосив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва.

За словами самого Соболєва, замовником може бути ще один "донецький" бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали.

Ще одна версія замаху, за даними ЗМІ, - бізнес Соболєва в так званих "ДНР" та "ЛНР". Правоохоронці цей факт наразі перевіряють. Встановлюють копи й замовника вбивства. Наразі справа проходить за статтею "вбивство дитини".