Во вторник, 3 декабря, будет удачный день для всех начинаний. Этот период будет благоприятным для всех, кто борется за справедливость. У вас появится вера в свои силы, себя, будущее. Однако, наступит период повышенной эмоциональной восприимчивости. Есть вероятность, что вы тяжело будете переносить равнодушие близких людей, их холодность и отстраненность.

Во вторник, 3 декабря, категорически противопоказаны: лень и злорадство.

Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый.

Аромат дня - аромат зеленого яблока подчеркнет ваше очарование.

Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.

Что нельзя есть? Обилие тяжелой пищи может обернуться проблемами с желудком.

Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.

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