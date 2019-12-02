Лунный календарь на 3 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, будет удачный день для всех начинаний. Этот период будет благоприятным для всех, кто борется за справедливость. У вас появится вера в свои силы, себя, будущее. Однако, наступит период повышенной эмоциональной восприимчивости. Есть вероятность, что вы тяжело будете переносить равнодушие близких людей, их холодность и отстраненность.
Во вторник, 3 декабря, категорически противопоказаны: лень и злорадство.
Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый.
Аромат дня - аромат зеленого яблока подчеркнет ваше очарование.
Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.
Что нельзя есть? Обилие тяжелой пищи может обернуться проблемами с желудком.
Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.
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