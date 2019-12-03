Тайфун "Каммурі" налетів на Філіппіни. Він приніс потужні зливи та пориви вітру до ста вісімдесяти п'яти кілометрів за годину. Відомо, що стихія вже спричинила зсуви ґрунту в центральних районах, на південному узбережжі.

Рятувальники евакуювали 200 тисяч місцевих жителів. Зачинені установи, на летовищах скасовані тисячі рейсів. Синоптики застерігають: ураган може посилитися до третьої категорії.

Тайфун також загрожує проведенню масштабного спортивного змагання - Ігор Південно-Східної Азії, які стартували цими вихідними поблизу Маніли.