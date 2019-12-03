Тина Кароль взволновала "жарким" фото [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото. Снимок звезда опубликовала в Instagram.
На фото Тина предстала в черном боди. Образ ее дополнили нежный макияж и мокрые волосы. Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию артистки.
"Какая шикарная", "Тина, ты просто лучшая", "Поставлю фото на заставку на телефоне", "Очень жарко", - писали фанаты.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила чувственным фото.
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