На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на две копейки - до 23,93 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2393,9216 гривны (-1,8138);

100 евро - 2650,3106 гривны (+9,4915).

Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,1960 гривен за 100 долларов.

Смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.