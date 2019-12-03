Курс валют на 4 декабря: доллар "упал" до нового минимума [ Редактировать ]
На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на две копейки - до 23,93 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2393,9216 гривны (-1,8138);
- 100 евро - 2650,3106 гривны (+9,4915).
Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,1960 гривен за 100 долларов.
Смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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