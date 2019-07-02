Группа ученых провела множество исследований и выяснила, какой возраст для беременности является самым оптимальным, передает 24tv.ua.

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Так, лучшим периодом для беременности является возраст от 20 до 35 лет. По данным ученых, после 30 лет в организме уменьшается выработка яйцеклеток, что в разы снижает вероятность забеременеть.

Уже к 40 годам, у желающих забеременеть женщин, появляется высокая вероятность развития гестационного диабета и других осложнений во время беременности, которые провоцируют проблемы со здоровьем как у них самих, так и у детей.

Ближе к 40 годам женщины, которые стремятся забеременеть и родить, имеют более высокую вероятность развития

Также ученые сообщили, что с возрастом у женщин увеличивается вероятность многоплодной беременности и рождения близнецов, включая тройни.

Медики отмечают, что женщинам, которые хотят забеременеть и родить после 35 лет, необходимо тщательно контролировать свой образ жизни. Чем выше потенциал здоровья в этом возрасте, тем выше шансы на удачную беременность и рождение здорового ребенка.

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