А у Верховній Раді відкрили фотовиставку, присвячену боротьбі з насильством над жінками. Експозицію організували в рамках кампанії "Girl to leader" Україна. Організатори кажуть - прагнули показати всі переживання жертв знущань. А також донести до суспільства, що проблему гендерного насильства не можна замовчувати.

"Ця фотоекспозиція є проектом колаборації між міжнародною кампанією "Girl to leader" Україна послом якої є народний депутат Юлія Льовочкіна та організацією "біла стрічка" в рамках 16 днів протидії насильству, експозиція має дві частини. Перша чатина - це зображення жертв насильства та їх переживання їх емоції, а друга частина більш позитивна, вона відображує щасливих дівчат які живуть у щаливій сім’ї", - говорить Інна Волкова, учасниця проекту.

"Можна даже сказать глобальная проблема для Украины, и очень которая отзывается для меня лично. Потому что проблема, если не в каждой семье то почти в каждой второй семье, на которую закрывают глаза и хочется говорить об этом, искать пути выхода искать поддержку, давать поддержку девочкам", - говорить Анастасія Клименко, фотограф проекту.