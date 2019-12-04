Чем опасны нарощенные ресницы для зрения [ Редактировать ]
Нарощенные или приклеенные ресницы могут навредить вашему здоровью. Об этом сообщает врач-косметолог Оксана Чащина.
Они могут повредить натуральный волосяной покров на веке. К каждой вашей ресничке прикрепляют несколько дополнительных, в зависимости от вашего желания.
Но корень, фолликул, не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой. Это приводит к травмам и атрофии.
Эта процедура может спровоцировать снижение зрения из-за плохого качества веществ. Также, никто не дает гарантии, что это не вызовет ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы.
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