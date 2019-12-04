Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

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"Давно хотела у вас спросить, когда звезды в своих соцсетях обращаются к подписчикам: "Мои любимые, зайчики, котятки, роднульки и т.д" - вам действительно это нравится? Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание", - написала Чехова.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком наряде.