Многие из нас обожают селфи, поскольку это очень популярный вид фото. Но, это и очень опасная болезнь. Об этом пишет Ukr.Media.

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Таким образом люди пытаются скрыть неуверенность в себе и заполнить отсутствие близких отношений.

Психиатры выделили три стадии этого недуга:

Пограничная

Потребность в съемке не менее трех раз в день, без публикации в социальных сетях.

Острая

Не менее трех селфи в день с обязательной публикацией.

Хроническая.

Бесконтрольное желание фотографировать себя и публиковать свои фот не менее шести раз.

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