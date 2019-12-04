Чем опасны селфи для здоровья [ Редактировать ]
Многие из нас обожают селфи, поскольку это очень популярный вид фото. Но, это и очень опасная болезнь. Об этом пишет Ukr.Media.
Таким образом люди пытаются скрыть неуверенность в себе и заполнить отсутствие близких отношений.
Психиатры выделили три стадии этого недуга:
- Пограничная
Потребность в съемке не менее трех раз в день, без публикации в социальных сетях.
- Острая
Не менее трех селфи в день с обязательной публикацией.
- Хроническая.
Бесконтрольное желание фотографировать себя и публиковать свои фот не менее шести раз.
Ранее мы писали о том, почему нельзя курить натощак.
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