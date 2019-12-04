"Слишком откровенно": Лобода в мини-шортах ошарашила снимком [ Редактировать ]
Популярная артистка Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в ярком образе с собакой. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
На фото певица позирует в кожаных шортах и черной футболке, а образ ее дополняют высокие сапоги. "Воронеж!!!!! Мы на месте !!! Сегодня будут танцы! Идете на концерт?", - написала Лобода.
"Слишком откровенно", "Ты красотка", "Очень крутая!", - писали поклонники.
Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.
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