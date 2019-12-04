Популярная артистка Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в ярком образе с собакой. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

На фото певица позирует в кожаных шортах и черной футболке, а образ ее дополняют высокие сапоги. "Воронеж!!!!! Мы на месте !!! Сегодня будут танцы! Идете на концерт?", - написала Лобода.

"Слишком откровенно", "Ты красотка", "Очень крутая!", - писали поклонники.

Ранее сообщалось, что Лобода заинтриговала поклонников новым фото.