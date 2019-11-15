Лобода заинтриговала поклонников новым фото [ Редактировать ]
Известная артистка Светлана Лобода, которая недавно ошарашила фанатов полуобнаженным снимком, взбудоражила сеть новой публикацией. Так, звезда сделала пост в своем Instagram.
"Понедельник скоро...", - написала Лобода.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фанаты были заинтригованы неоднозначной подписью артистки. Они оставили много вопросов под публикацией.
"Удачи вам", "Это то, о чем я подумала?", "Какая интриганка, я не могу", "Что же это значит?", "Это что намек?", - написали юзеры соцсети.
Ранее сообщалось, что Бузову раскритиковали в сети, а также Леся Никитюк удивила фанатов женственным фото.
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