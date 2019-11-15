Известная артистка Светлана Лобода, которая недавно ошарашила фанатов полуобнаженным снимком, взбудоражила сеть новой публикацией. Так, звезда сделала пост в своем Instagram.

"Понедельник скоро...", - написала Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фанаты были заинтригованы неоднозначной подписью артистки. Они оставили много вопросов под публикацией.

"Удачи вам", "Это то, о чем я подумала?", "Какая интриганка, я не могу", "Что же это значит?", "Это что намек?", - написали юзеры соцсети.

Ранее сообщалось, что Бузову раскритиковали в сети, а также Леся Никитюк удивила фанатов женственным фото.