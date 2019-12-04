Приметы на 5 декабря: что нельзя делать [ Редактировать ]
Приметы / Фото: Conifer Kingdom
Православные всего мира вспоминают 5 декабря Прокопия Чтеца из Иерусалима. Святой проповедовал Евангелие и занимался переводами Библии. Он лечил людей, и изгонял из них бесов. По преданию, он совершил много чудес.
В этот день категорически запрещено употреблять алкоголь и есть мясо.
Приметы на 5 декабря:
- Теплая погода на Прокопа обещает теплую и снежную зиму.
- Если от костра много сажи - зима будет суровая и долгая.
Читайте также православный календарь на ноябрь 2019. А также, что запрещено в день Казанской иконы Божьей матери.
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