По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Кабинет министров готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь", - отметил глава правительства.

Читайте также Введение рынка земли: в Кабмине посчитали прибыль

По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки.

Объем кредита - 1500000 гривен на 5 лет.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.