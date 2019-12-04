Программа кредитов для открытия бизнеса: Гончарук объявил о запуске [ Редактировать ]
По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Кабинет министров готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь", - отметил глава правительства.
По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки.
Объем кредита - 1500000 гривен на 5 лет.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.
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