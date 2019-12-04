Открытие рынка сельскохозяйственных земель за три месяца следующего года принесет в бюджет около 9 млрд гривен доходов. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Нормальная работа рынка земли всего за три месяца следующего года принесет около 9 млрд грн дополнительных денег. Рост ВВП, по нашим оценкам, составит около 0,23%. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн, это плюс 0,83% ВПП", - сказал министр.



По его словам, экономический эффект от внедрения цивилизованного рынка земли будет стимулировать приток инвестиций в аграрную отрасль и поступления в местные бюджеты.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат. А также новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.